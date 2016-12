Die 3 aller-wichtigsten Fragen für eine Online-Umfrage

11.12.2016 - Michael Kornfeld



Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken: Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung des ausgezeichneten Artikels "The Three Greatest Survey Questions Ever" von Avinash Kaushik.

Darin beschreibt er drei wichtigsten Fragen, die man einem Website-Besucher stellen sollte. Nur drei Fragen, die mit geringem Aufwand einen ganzen Schatz von wichtigen Erkenntnissen bringen können!

Denn diese drei kurzen Fragen geben vielleicht rasch und schnell darüber Auskunft, ob eine Website erfolgreich ist - und wenn nicht, weshalb sie es nicht ist.

Drei Fragen, die oftmals schneller Erkenntnisse bringen als es eine Webite-Analyse (a la Google Analytics & Co) zu vermitteln vermag. Denn durch Web-Analyse erfährt man in erster Linie, was passiert - aber nicht zwangsläufig immer, weshalb.

Diese drei Fragen lauten wie folgt:

Was ist der Grund für Ihren heutigen Besuch unserer Website? Konnten Sie Ihr Vorhaben bei diesem Besuch erledigen? Falls nicht: Was können wir tun, um Ihnen dabei zu helfen?

Das Grundprinzip hinter den Fragen: Es geht direkt um die Motivation des Website-Besuchers. Und es geht darum, ob der Besucher auf der Website sein Ziel erreicht: Bekam der Besucher eine Antwort auf seine Fragen? Hat er gefunden, wonach er gesucht hat?

Anders formuliert: Es geht um eine qualitative Conversion-Optimierung. Es wird hinterfragt, was der Besucher auf der Website erreichen wollte - und ob er es geschafft hat.

Durch Antworten auf diese Fragen - die mit einem Online-Umfrage-Tool wie Google Survey schnell, einfach und sehr günstig durchgeführt werden können - bekommt man sehr schnell konkrete Anhaltspunkte, wo man eine Optimierung ansetzen kann.