Die unbekannte Vorschrift: Streitschlichtungsplattform

11.12.2016 - Michael Kornfeld



Gerade für Websites und Shops gibt es eine Vielzahl von Informations-Pflichten wie z.B. das Impressum oder die Offenlegung. Die meisten davon dürften inzwischen bekannt sein.

Doch seit Anfang 2016 gibt es eine weitere Informationspflicht, die sich noch kaum herumgesprochen hat - und daher nur selten umgesetzt wird. Dabei ist es nur ein kurzer Satz, der in das Impressum aufzunehmen ist.

Hintergrund: Die ODR (Online Dispute Resolution)

Die EU hat Anfang 2016 eine Website eingerichtet, die der Online-Beilegung von Streitereien zwischen Unternehmen und Konsumenten dient.

Um eines gleich klar zu machen: Es gibt keine Verpflichtung für ein Unternehmen, sich dieser Regelung zu unterwerfen, also an einer solchen Streitbeilegung teilzunehmen. Aber es gibt auch dann sehr wohl eine Hinweis-Pflicht, die auf der Website zu veröffentlichen ist!

Für wen gilt die Regelung?

Die neue Regelung gilt

für alle Unternehmen mit Sitz in der EU

die mit einem Verbraucher

elektronisch einen Vertrag geschlossen haben (Shop, Verkauf bei Ebay, Bestellung über Website-Formular usw).

Auf die Größe des Unternehmens, die Anzahl der Mitarbeiter oder andere Faktoren kommt es dabei nicht an.

Vorgeschrieben: Hinweis im Impressum

Wenn die o.a. Voraussetzungen auf Sie zutreffen, müssen Sie auf die Website auf die ODR hinweisen und außerdem Ihre E-Mail Adresse bekanntgeben (die allerdings ohnehin im Impressum angeführt sein muss).

Gemäß dem österr. Alternative-Streitbeilegung-Gesetz (AStG) müssen Sie den Verbraucher im Streitfall auf Papier oder per E-Mail auf die für den Streitfall zuständige(n) AS-Stelle(n) (im Internet also in der Regel Internet-Ombudsmann und Schlichtung für Verbrauchergeschäfte) hinweisen. (Eine Liste der Stellen zur alternativen Streitbeilegung finden Sie z.B. auf der Website der WKO.) Und Sie müssen angeben, ob Sie an dem Streitschlichtungs-Verfahren teilnehmen werden oder nicht.

Und was ist konkret zu tun?

Eigentlich ist es ganz einfach: Sie müssen nur einen Hinweis auf die ODR (Online Dispute Resolution = Online-Streitbeilegung) auf Ihrer Website veröffentlichen, entweder auf der Startseite oder im Impressum.

Zum Beispiel so:

Hinweis für Verbraucher zur Streitschlichtung: Sie erreichen die Online-Streitschlichtungsplattform der EU über folgenden Link: http://ec.europa.eu/odr

Unsere E-Mail-Adresse: …

Und was soll das Ganze?

Die Idee hinter der alternativen Streitbeilegung: Verbraucher sollen Zugang zu einfachen, schnellen und kostengünstigen Möglichkeiten der Beilegung von Streitigkeiten erhalten, Damit soll offenbar das Vertrauen in den digitalen Handel gestärkt werden.

Allerdings: Da die Teilnahme daran für Unternehmen freiwillig ist und außerdem die Kosten dafür einseitig nur die Unternehmen tragen müssen (auch wenn diese gering sind - max EUR 380,-), ist wohl stark zu bezweifeln, dass sich viele Unternehmen auf eine solche Streitbeilegung einlassen werden.