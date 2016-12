Webinare: Interessenten informieren, Kunden gewinnen

08.11.2016 - Gastblogger



Bereits seit vielen Jahren sind Webinare fixer Bestandteil im Content-Marketing-Mix – in Nordamerika. Auch wenn Sie vermutlich schon selber an dem einen oder anderen Webinar teilgenommen haben, ist diese Form des Marketings im deutschsprachigen Europa immer noch unterrepräsentiert.

Laut einer aktuellen Studie setzen erst 10% der deutschen Unternehmen Webinare im Content-Marketing ein. Die Tendenz ist aber stark steigend und die Nutzung hat sich im Dreijahresvergleich verzwölffacht!

Durch den Einsatz von Webinaren können sich Unternehmen immer noch stark differenzieren und ihre Zielgruppen ortsunabhängig, schnell, kostengünstig und interaktiv informieren.

In den letzten Jahren sind auch die Lösungen immer ausgereifter geworden und erlauben eine mobile Teilnahme via Smartphone und Tablet. Also bleibt die zentrale Frage, die wir immer wieder von unseren Kunden hören:

Was können Sie sich von Webinaren im Marketing erwarten?

Es ist vermutlich allgemein bekannt, dass Webinare Zielgruppen ortsunabhängig erreichen. Darüber hinaus sind im Vergleich zu Präsenzveranstaltungen auch wesentlich kostengünstiger.

Ein großer Vorteil liegt auch in der Geschwindigkeit, mit der sich Ihre Zielgruppen ansprechen lassen. Haben Sie diese „neue“ Kommunikationsform erfolgreich etabliert, so reichen zwischen der E-Mail Einladung bis zur Durchführung nur wenige Tage. In einer Welt die immer weiter beschleunigt, ein entscheidender Vorteil.

Erfolgsfaktor Interaktivität

Erfolgreiche Beispiele aus der Praxis zeigen: Webinare müssen so interaktiv wie nur möglich gestaltet werden. Erst wenn Sie die Teilnehmer in das Webinar integrieren, lassen sich die Reaktionen und Aktionen in Folge detailliert auswerten.

In der retrospektiven Analyse von Webinaren werden Sie feststellen, dass Sie wesentlich mehr und zum Teil bessere Informationen aus einem Webinar im Vergleich zu klassischen Präsenzveranstaltungen erhalten. Aber nur interaktiv durchgeführte Webinare erleichtern die darauf aufbauende vertriebliche Nachbereitung!

Die Vorteile auf einen Blick

Webinare bieten im modernen Marketing-Mix eine Reihe von klaren Vorteilen:

Ortsunabhängig – Mit Webinaren erweitern Sie Ihren Aktionsradius enorm

Schnell – Neue Themen können sehr schnell kommuniziert werden

Interaktiv – Sie erhalten detailliertes Feedback der Teilnehmer

Kostengünstig – Keine Ausgaben für Location und Catering

Fazit: Bei richtigem Einsatz, haben Webinare das Potenzial, zu einem fixen Bestandteil im Content-Marketing-Mix und vor allem zu einem Motor zur Gewinnung neuer Interessenten und Kunden zu werden.

Über den Autor: Daniel Holzinger blickt auf rund 20 Jahre Erfahrung in der Beratungs- und Informationstechnologie-Branche zurück. Er bekleidete internationale Managementpositionen als COO, Vice President und Geschäftsführer in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Public Relations, Partnermanagement, Business Development, IT und HR. Darüber hinaus war er mehrere Jahre als Lektor für Marketing- und Vertriebscontrolling an der FH Wien tätig.

Über colited: Mitte 2011 von Daniel Holzinger gegründet, unterstützt colited mittelständische und große Organisationen bei der ganzheitlichen und individuellen Gestaltung des Arbeitsplatzes der Zukunft. Auf Basis der colited Workshifting Survey werden tragfähige Strategien erarbeitet und strukturiert umgesetzt. Zu den Kunden zählen mittelständische Unternehmen bis hin zu Fortune 500 Konzernen. Weitere Informationen unter http://www.colited.com