Datenschutz in einer kleinen Box? Ein Erfahrungsbericht.

19.08.2017 - Michael Kornfeld



Vielen ist das Thema Datenschutz wichtig - doch für konkrete Maßnahmen ist man dann doch oft zu bequem. Der eBlocker wurde mit dem Versprechen eingeführt, genau das zu lösen: Umfassenden Schutz vor Trackern, Cookies und aufdringlicher Werbung - aber ganz einfach (wir haben darüber berichtet).

Mit diesem Versprechen wurde das Projekt über eine Crowdfunding-Kampagne finanziert (im Frühjahr wurden über Indiegogo über 500.000,- eingesammelt).

Wir haben den eBlocker gekauft und seit mehreren Monaten im Einsatz. Zeit für einen ausführlichen Erfahrungsbericht.



Die Installation: Wirklich einfach

Die Installation des eBlockers ist denkbar simpel: Man schließt den eBlocker an den Router des Heim-Netzwerks an, schaltet die Stromversorgung ein und wartet ein paar Minuten. Das gerät fährt hoch (es basiert auf einem Raspberry Pi) und nimmt die Grundkonfiguration selbständig vor. Fertig! Ab sofort blockiert der eBlocker Tracking-Scripts, Werbe-Cookies und Werbung automatisch.

Wenn man dann im Browser eine Website aufruft, sieht man rechts oben das Logo des eBlockers. Über dieses Symbol kann man die aktuelle Anzahl an blockierten Trackern sehen sowie weitere Einstellungen aufrufen.



Vielfältige Möglichkeiten in den Einstellungen

In den Einstellungen kann man zum Beispiel gewünschte Websites zu einer Whitelist hinzufügen, wenn es mit dem eBlocker Probleme geben sollte (das kam bei uns nur ganz selten vor).

Es empfiehlt sich dann auch gleich die SSL-Verschlüsslung zu aktivieren, damit der eBlocker auch bei geschützten HTTPS-Verbindungen arbeiten kann - denn das kann er sonst nicht. Dazu wird ein eigenes Zertifikat generiert, das man dem Browser hinzufügen muss.

Das ist zwar kostenlos und schnell erledigt - hat aber einen Haken: Man muss dem eBlocker vertrauen, denn damit kann er die verschlüsselte Kommunikation "mitlesen".



Die wichtigsten Features auf einen Blick

Die wichtigste Funktion des eBlockers ist natürlich, Tracking Scripts (von Google Analytics & Co), Werbung und Tracking-Cookies (die der Wiedererkennung des Benutzers dienen) umfassend zu blockieren.

Nützliche Cookies, die für die Funktion einer Webseite benötigt werden, blockiert der eBlocker sinnvollerweise nicht (dazu zählen etwa Cookies, die im Online-­Shop den Warenkorb speichern).

Doch der eBlocker kann noch mehr: Websites können über den Anonymisierungs-Dienst TOR aufgerufen werden, ein solche Funktion ist direkt in den eBlocker integriert. Die Aufrufe werden dadurch zwar langsamer, man ist aber anonymer als bei Aufrufen, die nicht über das TOR-Netzwerk laufen.

Außerdem kann eBlocker den eigenen Rechner maskieren, sich also quasi als ein anderer Rechner ausgeben (das nennt man "Device Cloaking"). So kann man beispielsweise einstellen, dass eine Website glaubt, es mit einem Android-Gerät zu tun zu haben, während man sie in Wahrheit jedoch mit einem Windows-Rechner besucht.

Was nach einer Spielerei klingt, hat einen realen Nutzen: Damit kann man dynamische Preisanpassungen verhindern bzw. erschweren (das sind Preisanpassungen, die in Echtzeit auf Basis einer Vielzahl von Faktoren passieren, z.B. eben auf Basis des Endgerätes; iOS-Usern kann so zum Beispiel ein höherer Preis angezeigt werden als Android-Usern). Auch das Fingerprinting wird damit deutlich erschwert.

Ein positiver Nebeneffekt ist außerdem, dass man deutlich schneller im Web surfen kann, weil lästige Werbung und andere Dateien gar nicht erst geladen werden. Damit kann man durchaus spürbare Geschwindigkeitsvorteile im Bereich von 30% und mehr erzielen - ähnlich wie wenn man einen guten Ad-Blocker im Browser installiert hat.

Und mit einem VPN-Anbieter kann man sich ebenfalls über den eBlocker verbinden, damit lässt sich überall ein VPN-Tunnel aufbauen. Dieser Dienst ist aber in der Regel kostenpflichtig.



Der Schutz: Umfassend aber mit Lücken

In unseren Tests funktionierte der eBlocker sehr gut. Nervige Werbung wurde sehr gut herausgefiltert und auch viele Tracking-Codes und Cookies wurden erfolgreich blockiert.

Viele - aber nicht alle: Gerade bei den Cookies konnten wir immer wieder feststellen, dass ein paar "durchgeschlüpft" sind.

Das liegt natürlich auch daran, dass die Filter-Listen durch die Community gewartet und ergänzt werden müssen (die Updates passieren automatisch in der Nacht). Doch auch wenn nicht restlos alle Tracking-Elemente blockiert wurden, ist die Erkennungsrate unserer Meinung nach sehr gut. Und einen Blocker wie Ghostery kann man ja zusätzlich immer noch installieren.



Und was kostet der (bessere) Datenschutz?

Der eBlocker Pro kostet aktuell einmalig EUR 219,-. Es gibt noch eine Family-Version um EUR 249,-, die bietet zusätzlich individuelle Ausnahme- und Blockierlisten (d.h. man kann mehrere Benutzer anlegen) sowie Jugendschutzfunktionen.

Laufende Kosten gibt es im ersten Jahr (vom minimalen Stromverbrauch mal abgesehen), alle Updates sind kostenlos; danach zahlt man für Updates EUR 59,- pro Jahr, also weniger als 5,- pro Monat.

Allerdings gibt es auch eine kostenlose (!) Anleitung, wie man den eBlocker selber basteln kann - er basiert auf einem Raspberry Pi, das Betriebssystem des eBlockers ist kostenlos erhältlich, die laufenden Updates kosten 59,- pro Jahr. Eine nette Idee, aber wohl nur etwas für echte Bastler.



Die Vorteile gegenüber Ad-Blockern & Co

Angesichts der Kosten des eBlockers stellt sich natürlich die Frage, welche Vorteile das Gerät bietet - vor allem, wenn man es mit den kostenlosen Ad-Blockern vergleicht. Aus unserer Sicht gibt es eine ganze Reihe von Vorteilen:

Zentrale Installation: Sobald der eBlocker im eigenen Netzwerk hängt, wird der gesamte Datenverkehr (von allen Geräten) über das Gerät abgewickelt. Man muss also nicht extra auf jedem Browser und jedem Gerät eine Software installieren, konfigurieren und aktuell halten.

Sobald der eBlocker im eigenen Netzwerk hängt, wird der gesamte Datenverkehr (von allen Geräten) über das Gerät abgewickelt. Man muss also nicht extra auf jedem Browser und jedem Gerät eine Software installieren, konfigurieren und aktuell halten. Schützt das ganze Netzwerk: Eine der größten Vorteile des eBlockers ist, dass automatisch alle Geräte im Netzwerk geschützt sind - also auch Smartphones oder Spielkonsolen. Damit kann man also auch Geräte schützen, für die das sonst kaum möglich ist (zum Beispiel Smart-TV oder iOS-Geräte).

Eine der größten Vorteile des eBlockers ist, dass automatisch alle Geräte im Netzwerk geschützt sind - also auch Smartphones oder Spielkonsolen. Damit kann man also auch Geräte schützen, für die das sonst kaum möglich ist (zum Beispiel Smart-TV oder iOS-Geräte). Einfache Installation: Die Einrichtung ist tatsächlich denkbar einfach und auch ohne große Konfiguration genießt man einen Basis-Schutz.

Die Einrichtung ist tatsächlich denkbar einfach und auch ohne große Konfiguration genießt man einen Basis-Schutz. Maskierung des Endgeräts: Durch das Feature, mit dem Sie sich als völlig anderes Gerät ausgeben können, kann man Fingerprinting und andere Technologien deutlich erschweren - das kann kein uns bekannter Ad-Blocker.

Durch das Feature, mit dem Sie sich als völlig anderes Gerät ausgeben können, kann man Fingerprinting und andere Technologien deutlich erschweren - das kann kein uns bekannter Ad-Blocker. TOR integriert: Man kann mit wenigen Klicks über das TOR-Netzwerk (und damit deutlich anonymer) surfen - ohne dass man dazu spezielle Software installieren oder komplizierte Einstellungen vornehmen muss.

Wo Licht ist, gibt es auch Schatten.

Doch Nachteile sollen auch nicht verschwiegen werden - denn auch die gibt es aus unerer Sicht:

Wer glaubt, mit dem eBlocker ist wirklich 100%ig anonym im Web unterwegs, der muss enttäuscht werden. Das schafft leider auch der eBlocker nicht. Doch die eigenen Daten sind jedenfalls um ein Vielfaches besser geschützt als wenn man ohne den eBlocker surft.

Wegen der notwendigen Installation eines SSL-Zertifikats muss man den Leuten hinter dem eBlocker ein gewisses Maß an Vertrauen entgegenbringen. Das ist wohl nicht jedermanns Sache.

Man benötigt einen freien Port am Router (OK, das wird wohl meistens kein großes Problem sein).



Unser persönliches Fazit: Der eBlocker ist nicht perfekt - aber funktioniert bereits sehr zuverlässig, schützt sämtliche Geräte im Netz und ist kinderleicht zu installieren. Kostenlos ist er nicht - doch der eigene Datenschutz sollte doch eine wirklich überschaubare Investition wert sein. Oder nicht?

