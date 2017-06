Deutsches Gerichtsurteil sorgt für mehr Transparenz auf Preisvergleichsportalen

29.05.2017 - Silke Mimlich



Wer auf Vergleichsportalen nach dem günstigsten Angebot sucht, geht davon aus, dass er für das gesuchte Produkt mehr oder weniger alle verfügbaren Anbieter angezeigt bekommt. Doch häufig dem ist nicht so. In vielen Fällen werden nur jene Unternehmen gelistet, die eine Provision an den Portalbetreiber zahlen.

Auch wenn Selektionen und Filterungen bei Suchmaschinen gängige Praxis sind, liegt der Fall bei Internetportalen für Preisvergleich – zumindest nach deutschem Recht – anders. Deshalb hat der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) eine klare Entscheidung gegen Preisvergleichsportale getroffen: Betreiber von Preisvergleichsportalen müssen ab sofort auf ihren Seiten offen legen, von welchen Unternehmen sie Provisionen für einen Vertragsabschluss bekommen.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte ein Verband von Bestattungsunternehmen: Er klagte, weil ein Berliner Portal-Betreiber (Preisvergleiche für Bestattungsleistungen) nur Unternehmen in der Liste hatte, von denen er 15 bis 17,5 Prozent Verkaufsprovision erhielt.

Mit dem BGH-Urteil können User nun davon ausgehen, dass Sie ihre Kaufentscheidung auf einer transparenten und fairen Informationsbasis treffen können. Ein wichtiger Schritt zum Konsumentenschutz bei Internet-Geschäften.