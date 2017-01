Die beliebtesten Online-Marketing Tools und Helferlein 2016

09.01.2017 - Silke Mimlich



In unserem Blog stellen wir immer wieder interessante Tools und praktische Helferlein vor. Es gibt unzählige solcher Perlen im Web - die meisten davon kostenlos. Wir haben uns jene Tools angesehen, die unsere Leser besonders interessiert haben, und zu einer Hitliste zusammengefasst (siehe auch unser Ranking 2016 der beliebtesten Artikeln und Downloads).

Das sind die Top 5 der beliebtesten Tools aus 2016, die wir Ihnen hier noch mal kurz vorstellen:

#1: Die Steigerungsstufe von Ad-Blockern

Werbe-Blocker helfen, sich gegen die all-gegenwärtige Überwachung der Werbeindustrie zu wehren. Doch es gibt eine Steigerungsstufe: Mit dem Tool "Ad Nauseam" kann man sich noch aktiver zur Wehr setzen. Denn es macht die Zahlen für die Werbeindustrie unbrauchbar.

Zum Artikel

#2: What's my browser size

Dieses Tool macht genau, was der Name bereits vermuten lässt: Es zeigt an, wie groß sowohl Ihr Bildschirm als auch Ihr aktuelles Browser-Fenster ist - und praktischerweise wird auch gleich aufgelistet, welche Browser-Plugins aktuell verfügbar sind (Java, Flash, Silverlight usw).

Zum Artikel

#3: placehold.it

Kennen Sie die Situation? Sie erstellen gerade eine Website oder einen Newsletter und brauchen schnell mal ein Platzhalter-Bild. Doch woher soll man so ein Bild auf die Schnelle und vor allem in der richtigen Größe bekommen? Mit placehold.it ist das denkbar einfach.

Zum Artikel

#4: Der DIY-Guide zu Cybersecurity

Angesichts der vielen Gefahren im Internet überrascht es nicht, dass viele den Kopf in den Sand stecken. Wer will sich schon über Verschlüsselung, Werbeblocker usw. den Kopf zerbrechen? Eine Do-It-Yourself Anleitung mit vielen praktischen Tipps und Tool-Empfehlungen hilft!

Zum Artikel

#5: HTML5 Standard: Tool checkt Werbemittel

HTML5 hat sich endgültig als neuer Standard für die Online-Werbung etabliert. Mit dem kostenlosen Tool „HTML5 Check“ von AboutMedia kann einfach und schnell getestet werden, ob ein HTML5 Werbemittel auch dem IAB Austria Standard entspricht.

Zum Artikel