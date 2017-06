Die häufigsten Google Analytics Fehler (Kostenloses Whitepaper)

30.05.2017 - Silke Mimlich



Google Analytics ist umfangreich, benutzerfreundlich und mächtig. Doch Fehler bei der Implementierung können hier ernste Konsequenzen haben: Denn falsche Zahlen führen zu falschen Entscheidungen. Wir haben die häufigsten Grundlagenfehler in einem kostenlosen Whitepaper zusammengestellt.

Typische Konfigurations-Fehler im Überblick

Einfach Tracking-Code einbauen und fertig! So leicht ist es leider nicht, denn der Teufel schläft hier im Detail. Wir behandeln auf über zehn Seiten die häufigsten Fallstricke – damit Sie nicht auch in diese Fallen tappen! Am Ende gibt’s eine besonders hilfreiche Google Analytics Funktion noch als Bonus-Tipp.

Das Whitepaper ist für unsere Leser wie gewohnt kostenlos erhältlich. Sie können es direkt online anfordern; wir schicken das Dokument dann sofort per E-Mail zu.

Seminar-Tipp: Wer sich umfassendes Google Analytics Know-how holen möchte, der ist in unserem 2-tägiges „Google Analytics Intensiv“-Seminar genau richtig; beim 3-tägigen Seminar „Google Analytics Zertifizierung“ ist auch gleich die Vorbereitung auf die Google-Zertifizierung mit dabei.