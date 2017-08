Mit Überschriften auf sich aufmerksam machen

22.08.2017 - Gastblogger



Wie mache ich auf mein Produkt aufmerksam? Werbetexte sind eine Antwort auf diese Frage. Die Schwierigkeit ist jedoch, wie so häufig, dass uns gerade im Netz Tag täglich so viele Werbetexte bewusst oder unbewusst begegnen, dass unsere Wahrnehmung immer stärker daraufsetzt, diese zu filtern und ihnen keine Aufmerksamkeit zu schenken. Die Aufmerksamkeit ist also der Schlüssel, doch wie bekomme ich diese?

Das wichtigste ist zunächst die Formulierung einer Überschrift. Diese entscheidet nämlich darüber, ob jemand weiterliest oder nicht. Der britische Werbetexter David Ogilvy sieht den Punkt als besonders kritisch an: „Im Durschnitt lesen 8 von 10 Leuten deine Überschrift. Aber nur 2 von diesen 10 lesen den Rest.“ Wen diese Zahlen überraschen, kann versuchen über sein eigenes Handeln nachzudenken und sich rückblickend auf die Zeitung vom Morgen oder vom Wochenende überlegen, wie viele Überschriften und Artikel er gelesen hat.

Um vor allem bei Werbetexten nicht intuitiv nach einer Überschrift zu greifen, gibt es viele nachgewiesene Tricks, die Leser zum Weiterlesen bewegen. Kurz und bündig sind im Folgenden die wichtigsten zehn Punkte zusammengefasst.

Das Wichtigste zuerst!

Es ist nicht gesagt, dass Überschriften zu Ende gelesen werden, nur weil sie kurz sind. Schreiben Sie die wichtigsten Informationen ganz an den Anfang. Gerade bei Google ist auch zu beachten, dass die Überschrift der Suchergebnisse komplett angezeigt wird. Die Ergebnisse werden häufig nur einmal mit dem Auge überflogen, hier muss man direkt am Anfang überzeugen

Der Mensch liebt Zahlen!

Vor allem in Deutschland sind Zahlen gerne gesehen, weil Sie als Beweismittel gelten. Ein Sachverhalt wird dadurch viel konkreter. „Sie sparen 50% Strom“ klingt wertiger als „Sie sparen Strom“

Was bringt mir das?

In einer schnelllebigen Welt steht der Nutzen im Vordergrund. Fragen Sie sich anhand Ihrer Überschrift, was der Artikel dem Leser bringt. Ein Beispiel dafür ist die Überschrift dieses Textes.

Wie Sie Aufmerksamkeit erzeugen

„Wie Sie…“ ist eine Überschrift mit viel Kraft. Es bringt schnell auf den Punkt, worum es geht und welcher Nutzen für den Leser dahintersteckt.

Provokation erzeugt Aufmerksamkeit

Hier muss natürlich stets die richtige Tonalität getroffen werden. Sehr konservative Blätter möchten keinesfalls reißerisch wirken. Provokation kann aber auch subtiler funktionieren. Zum Beispiel: „Haben auch Sie eine Strategie in den Sozialen Netzwerken?“

Was anders ist, fällt auf

Anders zu sein, ist nicht immer leicht, sorgt aber garantiert für Aufmerksamkeit. Wie man hier vorgeht, ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Eine ganz kurze oder eine ganz lange Überschrift wird sich rein von der äußeren Form her immer von dem Rest unterscheiden. Kleine Geschichten sind beispielsweise unüblich für Überschriften und werden höchstwahrscheinlich ein Eyecatcher sein: „Wer hat jemals von einer Frau gehört, die Gewicht verliert – und dabei drei köstliche Mahlzeiten am Tag genießt?“

Listicles

Sie sind schnell zu erfassen und einfach zu lesen. Deshalb kommen Listen rein von der Form her immer gut an. Beispiel: „Die 10 wichtigsten Punkte, um mit Überschriften Aufmerksamkeit zu erzeugen“

Das Leben erleichtern

Wie schon in Punkt drei erwähnt, will der Leser wissen was es ihm bringt, den Artikel zu lesen. Ein guter Nutzen ist es immer, wenn ein Artikel dem Menschen hilft, sein Leben zu erleichtern. Auch das kann sofort in der Überschrift deutlich gemacht werden.

Kraftvolle Wörter!

Ist ein reißerischer Stil erlaubt, darf auch zu aufmerksamkeitserregenden Wörtern gegriffen werden. „Fehler“ ist zum Beispiel eines der Wörter, welches leicht mit einem Nutzen verknüpfbar ist.

Warum?

Warum ist der Artikel wichtig? Der Leser möchte etwas lernen. Ein „Warum“ in der Überschrift ist ein weiteres Mittel, um einfach auf den Punkt zu bringen, worum es im Artikel geht und was der Leser daraus ziehen kann.

Auch über die Headlines hinaus gibt es viele Dinge, die bei Werbetexten zu beachten sind.

Der Autor Günter W. Heini hat als Berater für mittelständige Unternehmen jahrelange Erfahrungen in dem Bereich des Werbetextens gesammelt und fasst in dem kostenlosen Ratgeber „Der Werbetexter-Guide für erfolgreiche Werbetexte“ sein Insiderwissen zusammen.