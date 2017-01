Neues Seminar: Online-Marketing UPDATE

24.01.2017 - Michael Kornfeld



Geht es Ihnen auch so? Online-Marketing ist unheimlich spannend, schnell und dynamisch. Doch es ist wirklich nicht einfach, hier am Ball zu bleiben - denn wer hat schon Zeit, all die Newsletter, Blogs und Zeitschriften zu lesen?

Das dachten wir uns auch. Und haben genau dafür ein Angebot entwickelt, das in dieser Form einzigartig ist: Ein Update-Seminar!

Die Idee dahinter: In einem halben Tag sollen die Teilnehmer die wichtigsten Neuheiten der letzten 2-3 Jahre aus den wichtigsten Online-Marketing Bereichen bekommen. Der Bogen spannt sich dabei von Websites über Suchmaschinen-Optimierung bis zu Neuigkeiten rund um AdWords, Social Media oder Conversion-Optimierung.

Natürlich werden auch die wichtigsten rechtlichen Neuerungen, neue Kanäle und spannende Trends der letzten Jahre besprochen. Damit die Teilnehmer danach alle relevanten Entwicklungen kennen - und einfach wieder "up-to-date" sind.

Das Update-Seminar ist weder ein Grundlagen-Kurs noch ein Seminar für Fach-Spezialisten. Es richtet sich vielmehr an Marketers, Online-Marketing Fachleute (und Agenturen), die kompakt und schnell einen Überblick über die Entwicklungen der letzten Jahre bekommen möchten.

Am Ball bleiben