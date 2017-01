Neues Seminar: Rechtlich sicher E-Mailings versenden

18.01.2017 - Michael Kornfeld



Rund um die rechtlichen Rahmenbedingungen von E-Mail ranken sich noch immer unzählige Mythen und Missverständnisse. Dabei ist es gar nicht so kompliziert - wenn man die wichtigsten Fakten kennt.

Doch obwohl E-Mail Marketing viele Vorteile bringt (geringe Kosten, genaue Messbarkeit usw.) schrecken viele Unternehmen vor den rechtlichen Rahmenbedingungen zurück:

Wen darf ich jetzt wirklich anschreiben - und wen nicht?

Darf ich bestehende Kunden ohne weiteres kontaktieren?

Welche Rahmen definiert der Datenschutz?

Welche Informations-Pflichten gibt es?

Worauf muss ich beim Anmelde-Prozess achten?

Welche Kennzahlen darf ich erheben und brauche ich dafür eine Zustimmung?

Was bedeutet das Ende des Safe-Harbor-Abkommens für die Praxis?

Brauche ich irgendwelche Genehmigungen oder gibt es Anzeige-Pflichten?

Welche Konsequenzen und Strafen können mich treffen?



Neues halbtägiges Seminar gibt konkrete Antworten

Um diese (und viele weitere) Fragen zu beantworten haben wir ein ganz neues Seminar entwickelt: "Rechtlich sicher E-Mailings versenden".

Doch das Seminar soll keine Vorlesung über Paragraphen und Urteile sein! Vielmehr werden alle Aspekte von rechts-sicherem E-Mail-Marketing aus der Sicht der Praxis erklärt - mit vielen konkreten Beispielen und direkten Umsetzungs-Empfehlungen.

Erstmals am 10. März 2017

Das Seminar findet heuer erstmals am 10.03. vormittags (08:30-12:00) in Wien statt. Es richtet sich an alle, die bereits Newsletter verschicken oder den Einsatz von E-Mail Marketing planen - dabei jedoch auch die rechtlichen Aspekte berücksichtigen wollen.

Die Seminar-Details auf einen Blick