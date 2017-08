Nur 1x: E-Mail Marketing - von den Besten lernen!

23.08.2017 - Michael Kornfeld



Es ist uns eine kleine Sensation gelungen: Wir konnten den Online-Marketing-Guru Deutschlands, Dr. Torsten Schwarz, für ein Gast-Seminar gewinnen!

Mit über zehn Büchern und mehreren Lehraufträgen gehört er laut der Zeitschrift "acquisa" zu den Vordenkern in Marketing und Vertrieb. Horizont bezeichnete ihn als einen der führenden Experten für Online-Marketing in Deutschland. Das e-commerce magazin nannte ihn den E-Mail-Marketing-Guru. Von der Dialog Akademie DDA wurde er als "Dozent des Jahres 2009" ausgezeichnet.

Und ein besonders spannendes Thema ist es auch noch: "E-Mail Marketing - Von den Besten lernen". Ein ganzer Tag mit Fallstudien, Best Practices und unzähligen Tipps & Tricks. In diesem exklusiven Seminar dreht sich alles um Beispiele, wie Sie (viel) mehr aus Newsletter & Co herausholen können. 100% Praxis, 0% Theorie!

Inhaltlich spannt sich der Bogen von herausragenden Newsletter-Designs über Conversion-orientierte Mailings bin hin zu erstaunlichen Test-Ergebnissen und verblüffend kreativen Ideen.

Schließlich sitzt Dr. Schwarz direkt an der Quelle: Er ist Initiator der Portale Online-Marketing-Experts, marketing-BÖRSE und Email-Marketing- Forum. Seit über zehn Jahren leitet er die Kompetenzgruppe Online-Marketing im Verband der deutschen Internetwirtschaft.

Dieses hochkarätige Seminar findet exklusiv nur bei uns und nur ein einziges Mal (!) statt: Am 9. Oktober 2017. Am besten gleich anmelden, denn die Plätze sind begrenzt!

