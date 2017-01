Online-Marketing-Fitness: Erhebliche Wissenslücken bei Onlinern

16.01.2017 - Silke Mimlich



Online-Marketing ist mittlerweile für viele Unternehmen zu einem der wichtigsten Bereiche geworden. Doch wie gut verstehen Österreichs Online-Marketer ihr Handwerk wirklich? Aufschluss darüber gibt die Online-Marketing-Challenge. Das aktuelle Ergebnis überrascht: Nur jeder Zehnte erreicht Experten-Level!

Mehr als 1.000 Teilnehmer beim Online-Wissens-Test

Wer im Online-Marketing das Beste herausholen möchte, muss wissen was alles möglich – und auch erlaubt – ist. Ob man die Grundlagen im Online-Marketing beherrscht, kann bei unserer Online-Marketing-Challenge schnell und einfach festgestellt werden: Beim Online-Schnell-Test wird innerhalb weniger Minuten ermittelt, wie sattelfest man im Online-Marketing wirklich ist.

Bisher stellten sich mehr als 1.000 Personen den Wissensfragen zu verschiedenen Themenbereichen des Online-Marketings. In Summe beantwortete jeder Teilnehmer 10 Fragen mit je 4 Aussagen u.a. zu Themen wie Suchmaschinen-Optimierung, E-Mail-Marketing, Web-Analyse oder Social Media Marketing.

80% der Fragen mehrheitlich falsch beantwortet

Die aktuelle Auswertung des Tests zeigt ein klares Bild: Lediglich 2 der insgesamt 10 Fragen konnten von mehr als 50% der Teilnehmer völlig korrekt beantwortet werden. In 80% aller Fragen hat mehr als die Hälfte mindestens eine Aussage falsch angekreuzt. Vor allem bei Fragen zu den Themen Suchmaschinen-Optimierung, Rechtliche Grundlagen und E-Mail-Marketing traten die größten Schwierigkeiten auf: Hier gaben im Schnitt nur 10% (!) der Teilnehmer alle richtigen Antworten.

Ein Beispiel zu E-Mail-Marketing:

Bei der Frage, wann man eine Person per E-Mail (Newsletter) kontaktieren darf, haben 77% der Teilnehmer die Aussage „Bei einer Messe antwortet die Person auf die Frage nach der Zustimmung mit einem bloßen Kopfnicken“ fälschlicherweise mit „Nein“ eingeschätzt. Doch der Gesetzesgeber schreibt für die Zustimmung keine spezielle Form vor – d.h. ein reines Kopfnicken ist in diesem Fall eine gültige Zustimmung (auch wenn die Beweisbarkeit hier natürlich nicht unproblematisch ist)! Ein Potential, das die Mehrheit der Online-Marketer hier ungenützt lassen.

Betrachtet man die Ergebnisse im Detail, lässt sich folgendes feststellen: Bei den insgesamt 100 möglichen Punkten konnten 52% der Teilnehmer nicht über 50 Punkte hinauskommen. Lediglich 12% erreichten mit mehr als 70 Punkten einen Experten-Level.

Empfindliche Schwachstellen: Rechtliche und technische Grundlagen

Die Auswertung der bisherigen Ergebnisse der Online-Marketing-Challenge deckt Schwachstellen vor allem bei den rechtlichen und technischen Aspekten im Online-Marketing auf. Wissenslücken zeigen sich z.B. rund um folgende Themenbereiche:

Die Funktionsweise der Spider von Suchmaschinen

Grundlagen-Begriffe der Web-Analyse, z.B. Bounce

Permission im E-Mail-Marketing

Tagging beim Re-Marketing

Datenschutz

Gerade in diesen Bereichen können sich Fehleinschätzungen besonders empfindlich auswirken. So können mangelnde Kenntnisse z.B. in der Webanalyse zu folgenreichen Fehlentscheidungen führen, im Re-Targeting zu unnötigen Kostenfallen werden oder bei medienrechtlichen Verstöße mit bis zu EUR 20.000,- abgestraft werden.

Ein Beispiel zu den rechtlichen Grundlagen:

Bei der Frage zur Verwendung von Kontaktformularen auf der Website konnten 65% der Teilnehmer die Aussage „Sie dürfen grundsätzlich nach beliebigen Informationen fragen (z.B. Haarfarbe, Schuhgröße), solange die Felder optional (= keine Pflichtfelder) sind.“ nicht als Irrtum aufdecken. Richtig ist: Selbst wenn Ihnen jemand freiwillig seine Daten gibt, dürfen Sie diese nicht einfach so sammeln. Das DSG (Datenschutz-Gesetz) schreibt vor, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen den gesammelten Daten und der unternehmerischen Tätigkeit geben muss (z.B. Frisörbetrieb fragt nach Haarfarbe). Außerdem gilt das Prinzip der Datensparsamkeit.

Fitness-Level heimischer Online-Marketer ausbaufähig

Mit der steigenden Zahl an Möglichkeiten und Technologien im Online-Marketing nehmen auch die Anforderungen an das Know-how von Online-Marketern deutlich zu. Nur wer weiß, was möglich und auch erlaubt ist, kann Entscheidungen fundiert und – vor allem auch rechtssicher – treffen.

Doch der Großteil der Online-Marketer ist nur wenig fit, was die Grundlagen im Online-Marketing betrifft. Gerade bei den funktions-technischen und rechtlichen Aspekten liegen die größten Schwächen. Hier besteht der größte Aufholbedarf.

Seminar-Tipp: Online-Marketing Crash-Kurs

Alles, was Sie über Online-Marketing wissen wollten (und sollten), erfahren Sie auch in unserem „Online-Marketing Crash-Kurs“ (wahlweise 1- oder 2-tägig). Das Seminar vermittelt alle Grundlagen zu den wesentlichen Werbe- und Kommunikationskanälen – und bietet Antworten auf alle Ihre Fragen.