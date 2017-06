Die einzige E-Mail Fachkonferenz: Das Programm steht fest

04.06.2017 - Michael Kornfeld



Am 20. Juni (Training Day) bzw. 21. Juni (Conference Day) findet in Wien die erste und einzige Konferenz statt, in der sich alles ausschließlich um das Thema Newsletter & E-Mail Marketing dreht - auf höchstem Niveau.

Denn die Konferenz steht ganz im Zeichen "Best Practices": Die renommierten Experten werden spannende Fallstudien, interessante Fakten und innovative Einsichten präsentieren.

Das Programm steht fest - mit vielen hochkarätigen Speakern

Das Programm (sowohl des Training als auch des Conference Day) steht fest: Unter den Speakern werden Experten von durchblicker, Bayer, Würth, der Österr. Post, United Internet, Tchibo und viele mehr sein.

Es werden spannende Vorträge geboten, damit die Teilnehmer sich viele praktische Ideen holen können. Der Bogen reicht von den aktuellen Zahlen, über Hinweise zur Zustellung und den wichtigsten rechtlichen Fragen bis zu vielen Best Practices rund um Ereignis-Mailings, interaktiven Mails oder der Optimierung von Newslettern.

Namhafte Unternehmen sind mit dabei

Mittlerweile haben sich Vertreter vieler renommierter Unternehmen für die Konferenz angemeldet: ÖAMTC, TUI, Weekend Magazin, win2day, LKW Walter, Herold oder Mediashop gehören zu den Teilnehmern - und täglich werden es mehr.

Die Plätze werden knapp

Für den Training Day sind aktuell nur noch 9 Plätze frei - wenn Sie sich für das Thema E-Mail Marketing interessieren, sollten Sie sich also eher bald entscheiden und bald anmelden!

Übrigens, Michael Kornfeld vom Online-Marketing-Forum.at wird auch dabei sein: Mit einem Vortrag "A/B-Tests und Optimierung: Best Practices & Beispiele" und als Moderator der Diskussionsrunde "Wann ist E-Mail endlich tot? Oder 'The Next Big Thing'".

Sehen wir uns dort?