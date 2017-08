Webinar: Safe Harbor, Privacy Shield - Und was jetzt?

19.08.2017 - Michael Kornfeld



Der EUGH hat das Safe-Harbor Abkommen gekippt. Es folgte das Privacy-Shield Abkommen, das Trump nicht umsetzen will und das vielfach kritisiert wurde (auch von uns ;-).

Doch was bedeutet all das nun für die Nutzung von amerikanischen Tools? Kann man Dropbox, Salesforce, Mailchimp & Co. weiterhin bedenkenlos nutzen - oder nicht? Welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein? Und welche Strafen drohen im schlimmsten Fall?

Mit unserem Datenschutz-Experten Eckart Holzinger veranstalten wir dazu am 27. September 2017 von 9-10 Uhr ein Webinar. Dabei gehen wir auf die häufigsten Missverständnisse rund um das Thema ein - und beantworten alle Fragen der Teilnehmer.

Die Teilnahme ist kostenlos!

Zum Webinar anmelden

Kleiner Tipp in eigener Sache: Der Trainer Eckart Holzinger hält bei uns zwei überaus spannende Seminare: Online-Marketing und Datenschutz sowie das brandneue Datenschutz-Grundverordnung für Online-Marketing!